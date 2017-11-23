Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. Голкипер набрал 7 очков, но уступил стражу ворот "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, который вышел на первое место по сумме баллов, заработанных в других встречах.

Напомним, что в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над "Бенфикой" (2:0), а российский вратарь прервал серию из 43-х матчей подряд, в которых он пропускал голы.

Команда недели Лиги чемпионов: Тер Штеген, Альбиоль, Ланг, Начо, Виллиан, Верратти, Толиссо, Азар, Неймар, Роналду, Фирмину.

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