Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. Голкипер набрал 7 очков, но уступил стражу ворот "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, который вышел на первое место по сумме баллов, заработанных в других встречах.
Напомним, что в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над "Бенфикой" (2:0), а российский вратарь прервал серию из 43-х матчей подряд, в которых он пропускал голы.
Команда недели Лиги чемпионов: Тер Штеген, Альбиоль, Ланг, Начо, Виллиан, Верратти, Толиссо, Азар, Неймар, Роналду, Фирмину.
Царь сухарь. Главные факты о серии Акинфеева
Команда недели Fantasy по итогам пятого тура #ЛигаЧемпионов 🔢🔥 pic.twitter.com/5duK84CI1q– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 ноября 2017 г.
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- Игорь Акинфеев
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- Виллиан да Силва
- Эден Азар
- Марко Верратти
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- Михаэль Ланг (футбол)
- Начо
- Корантен Толиссо
- Роберту Фирмину
Нефилим
Он в нее почти попал, по доп показателям не прошел(
17:54
ЗЗ+
А за что его туда включать, если Бенфика ничего не создала? Только за окончание серии, что ли?
17:44
Slim Taller
Единственный сухой матч за 11 лет событие экстраординарное.Это явный претендент на Золотой мяч.
17:23
Millwall82
А с чего Тер Штанген в сборной? Смотрел Жуве-Барса удивительно скучный матч без моментов. У Дибалы только момент был.
17:22
нет желтухе!
а с чего он должен был туда попасть?
17:17
Константин Эдуардович
Вот это УДИВИТЕЛЬНО!!
17:04
aztek74
Горе-то какое! Вообще-то, в эту сборную не попала еще не одна сотня футболистов. И что?
17:04