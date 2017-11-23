16:54 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. Голкипер набрал 7 очков, но уступил стражу ворот "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, который вышел на первое место по сумме баллов, заработанных в других встречах.

Напомним, что в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА одержал победу над "Бенфикой" (2:0), а российский вратарь прервал серию из 43-х матчей подряд, в которых он пропускал голы.

Команда недели Лиги чемпионов: Тер Штеген, Альбиоль, Ланг, Начо, Виллиан, Верратти, Толиссо, Азар, Неймар, Роналду, Фирмину.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Нефилим

Он в нее почти попал, по доп показателям не прошел(

17:54

ЗЗ+

А за что его туда включать, если Бенфика ничего не создала? Только за окончание серии, что ли?

17:44

Slim Taller

Единственный сухой матч за 11 лет событие экстраординарное.Это явный претендент на Золотой мяч.

17:23

Millwall82

А с чего Тер Штанген в сборной? Смотрел Жуве-Барса удивительно скучный матч без моментов. У Дибалы только момент был.

17:22

нет желтухе!

а с чего он должен был туда попасть?

17:17

Константин Эдуардович

Вот это УДИВИТЕЛЬНО!!

17:04

aztek74

Горе-то какое! Вообще-то, в эту сборную не попала еще не одна сотня футболистов. И что?

17:04