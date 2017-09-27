1:4. ЦСКА разгромлен "Манчестер Юнайтед" в Москве

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле крупно уступил "Манчестер Юнайтед" – 1:4. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще по голу забили Антони Марсьяль и Генрих Мхитарян. Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 41-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд. Гол престижа на счету воспитанника армейцев Константина Кучаева.

"Красные дьяволы" вышли в лидеры группы А. Следующие два матча ЦСКА предстоит провести с "Базелем" – 18 октября в Москве и 31 октября на выезде в Швейцарии.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа А

2-й тур

ЦСКА (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:4 (0:3)

Голы: Лукаку, 4 (0:1). Марсьяль, 18 - с пенальти (0:2). Лукаку, 26 (0:3). Мхитарян, 57 (0:4). Кучаев, 90 (1:4).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витинью (Кучаев, 84).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Байи, Смоллинг, Янг (Дармиан, 67), Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 72).

Предупреждения: Головин, 42. Вернблум, 54. Витинью, 59.

Судьи: ЭРИКССОН. Вернмарк, Класениус, Нюберг, Юханнессон (все Швеция).

27 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"