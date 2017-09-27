1:4. ЦСКА разгромлен "Манчестер Юнайтед" в Москве

В матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле крупно уступил "Манчестер Юнайтед" – 1:4. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще по голу забили Антони Марсьяль и Генрих Мхитарян. Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 41-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд. Гол престижа на счету воспитанника армейцев Константина Кучаева.
"Красные дьяволы" вышли в лидеры группы А. Следующие два матча ЦСКА предстоит провести с "Базелем" – 18 октября в Москве и 31 октября на выезде в Швейцарии.
Лига чемпионов
Групповой турнир
Группа А
2-й тур
ЦСКА (Россия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:4 (0:3)
Голы: Лукаку, 4 (0:1). Марсьяль, 18 - с пенальти (0:2). Лукаку, 26 (0:3). Мхитарян, 57 (0:4). Кучаев, 90 (1:4).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витинью (Кучаев, 84).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Байи, Смоллинг, Янг (Дармиан, 67), Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 72).
Предупреждения: Головин, 42. Вернблум, 54. Витинью, 59.
Судьи: ЭРИКССОН. Вернмарк, Класениус, Нюберг, Юханнессон (все Швеция).
27 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:1 4' Ромелу Лукаку @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/tWcXbSu3tI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:4 57' Генрих Мхитарян @HenrikhMkh pic.twitter.com/Sx4pBPwIt4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 1:4 90' Константин Кучаев pic.twitter.com/ArkP4TQ98x– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Генрих Мхитарян
- Ромелу Лукаку
- Базель (футбол)
- Антони Марсьяль
- Константин Кучаев
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
как, как ЭТУ пронографию назвали??? ""крупно уступил""??? ЭТО называется ОТТИБИДОХАЛИ, как ХОТЕЛИ, а захотели бы БОЛЬШЕ, то
00:10
SS-1525-Sergey
Ганс Майер ... пришол ... следущей игре... 00:02 +++ Сначала нужно освоить литературный русский, а потом уже можно переходить и не на литературный. Ё и Ю освой сначала!
00:09
человек за футбол
тот МЮ весной этого года был уже этот МЮ и состав и тренер и игра и Лигу Европы выйграл тот который этот...
00:09
Nick280881
На какое же дно упал наш футбол, если Головин главная, и чуть ли не единственная надежда ЦСКА и сборной. В сборной 2008 года он бы в лучшем случае на замену выходил, и то не факт.
00:08
konoval
Отличная игра ЦСКА, особенно в последние 2 минуты матча. Не то, что вчера Спартачок. Жаль времени маловато осталось. Было бы еще минут десять, точняк сравняли бы. А если серьезно, вопрос. Что лучше: весь матч отбиваться от, заведомо более сильного, соперника, осознавая свои реальные возможностии и добиться положительного результата или с шашками наголо лететь на бронепоезд и сгинуть под его колесами? Вот в том-то и оно.
00:08
Shumer
Третье место надо брать, или лохами будут.
00:08
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
как они ЭТО назвали?? "крупно уступил"??? Да их оттибидохали, как захотели!!! А захотели бы больше, то коней просто оттарарахали бы...
00:07
L&M
Ivenhoe-------Денежные мешки развивают футбол. Вместо двух боданий середнячков мы видим матч днищ и матч с приставкой "супер". Крайне жаль, что Европа всё не созреет до футбольного аналога НБА.
00:07
Ivenhoe
Lars Berger Ivenhoe, да всё равно...) В еврокубках я болею за все наши команды...___Аналогично ))) Я вчера порадовался за болельщиков в Тушине, сколько для них было радости несмотря на никакую игру, ведь на табло было 1:1 :-)
00:07
Не тупорылый фанат
А чего все так разорались? Юнайтеду - очки, коням - бабки. Все довольны. У всех разные цели.
00:06
Pablo_75
Ганс Майер, почему ты не главред какой-нибудь спортивной газеты? Наутро вся страна читала бы в метро: "Какой нах.. в п... гранд?"
00:06
Алексей Д.
Ганс Майер Ёбаный в рот нахуй в том году ссаный сельмаш с этим МЮ на равных играл блядь. А тут ЦСКА - типа суперклуб наш российский 4 хуя соснул. Какой нахуй в пизду гранд? Кучка хуесосов блядь! Хотя-бы ради тех кто за вас мудаков блядь на трибуны пришол болеть могли-бы постараться блядь. А учитывая что базель 5-0 бенфику маму выебал по ходу и швейцарцам блядь скорей всего тоже сольют в следущей игре... ========== Тот МЮ даже в ЛЧ не попал, а этот МЮ один из главных претендентов на титул в АПЛ
00:06
SS-1525-Sergey
redgy ... 23:55 +++ Так он с окраины, российских бывших земель, вот и "негодует"!
00:05
Lars Berger
Как ни крути, а Слуцкий ушел вовремя. Да еще в самый стан врага... Заслан умышленно? Снизить уровень учебно-тренировочного процесса?!
00:05
Nick280881
Не смотря на разгром, мне ЦСКА больше понравился, чем Спартак вчера. У армейцев хоть что-то в атаке получалось. Манчестер конечно это совсем другой уровень, но счет мог быть и поприличнее: левый пенальти + дурацкая ошибка Васи при 3-м голе.
00:05
Ivenhoe
serzheo Саксы понабрали двухметровых негров и решили, что круче всех)) Завтра их Реал Мадрид дернет, как обычно, только пыль столбом стоять будет. Ибо саксонский футбол - это убожество.___А Реал - не убожество? Если б не судьи в играх с Баварией, то еще надо посмотреть. И вообще, современный футбол - убожество. Денежные мешки всю игру испортили.
00:04
Roverro
Армейцы, держитесь. Думаю с Базелем что-то выгорит, да и с Бенфикой тоже. Это результат трансферной политики 2017.
00:03
Ганс Майер
Ёбаный в рот нахуй в том году ссаный сельмаш с этим МЮ на равных играл блядь. А тут ЦСКА - типа суперклуб наш российский 4 хуя соснул. Какой нахуй в пизду гранд? Кучка хуесосов блядь! Хотя-бы ради тех кто за вас мудаков блядь на трибуны пришол болеть могли-бы постараться блядь. А учитывая что базель 5-0 бенфику маму выебал по ходу и швейцарцам блядь скорей всего тоже сольют в следущей игре...
00:02
Berkut-7
Слуцкий был прав Россия не футбольная страна и цска прямое этому доказательство.
00:01
человек за футбол
где ж ты убогий ростовский автобус? ау! вернись хоть ненадолго
00:01
L&M
Bibigon2000----------Тоже вариант, но в будущее не заглянешь, а нынешняя ЛЧ - она ось туточки.
00:00
serzheo
,
23:59 27 сентября
werder63
Облажались по-крупному. После 4-0 МЮ вообще бросил играть... Но ладно МЮ! Там Базель еще шороху наделает!
23:59 27 сентября
kingoffam
Ишаки такие смешные.Вам ещё Базель вдует пару раз.Но главное не это.Главный добытчик очков играет завтра.Мешок газпрёма покажет всем,как нужно играть на 100 лямов.
23:59 27 сентября
spetrov
wedes, какой же ты убогий. И шутки у тебя убогие. :)
23:59 27 сентября
spetrov
Но гол в очко надо бы за 3 считать! Если пачиснаку.
23:58 27 сентября
serzheo
Саксы понабрали двухметровых негров и решили, что круче всех)) Завтра их Реал Мадрид дернет, как обычно, только пыль столбом стоять будет. Ибо саксонский футбол - это убожество.
23:58 27 сентября
L&M
redgy---- А чем тебе Монте-Кристо не мил? Излишне резок в суждениях и грубоват в словах, но в целом - весьма интересный собеседник, по мне.
23:58 27 сентября
wedes
Центральный спортивный клуб космоса!
23:58 27 сентября
П_о_в_а_р
Как же у меня горит от матча Анжи-ЦСКА...
23:57 27 сентября