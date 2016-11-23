Златан Ибрагимович: "Мог бы пересечь Атлантику и завоевать США"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что размышляет о переходе в MLS. Также он намерен покорить США, как это сделал с Европой.
- Думаю, что могу завоевать США, как я это сделал с Европой, - цитирует Aftonbladet Ибрагимовича. - Некоторые люди остаются на одном месте на протяжении всей своей карьеры, но я путешествовал по Европе как Наполеон. Поэтому, возможно, я мог бы также пересечь Атлантику и завоевать США.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
если это эпатаж, то не сильно здоровый психически.
09:37
IGrigoriev
Была бы возможность, Ибра в космос бы полетел и всех там завоевал
09:18