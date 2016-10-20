"Ювентус" подпишет защитника "Бока Хуниорс"

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси сообщил, что защитник Родриго Бетанкур перейдет в ближайшее время в "Ювентус". Чемпионы Италии выкупят 50 процентов прав на 19-летнего уругвайца за 6,5 миллиона фунтов стерлингов. Также игрока хотели подписать "Реал", "Милан" и "Манчестер Юнайтед".

- Когда я был недавно в Швейцарии, "Ювентус" сообщил мне, что клуб собирались активировать опцию по покупке Бетанкура, поэтому я посещу Турин в ближайшее время, чтобы завершить сделку, - цитирует TYC Sports Анхелиси. - Я думаю, что это очень хороший бизнес для "Боки". "Ювентус" заплатит 6,7 миллиона фунтов за 50 процентов прав на игрока. Было много игроков, которые были заинтересованы в Бетанкуре. "Реал" делал предложение, "Манчестер Юнайтед" и "Милан" предлагали 12, 5 миллиона фунтов.