Ян Дюрица: "У меня проблемы с ахиллом, но я смогу сыграть за сборную Словакии в июне"

Защитник "Трабзонспора" Ян Дюрица уверен, что сможет помочь сборной Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы. 35-летний словак, выступавший ранее за "Локомотив", имеет небольшие проблемы с ахиллом.

"У меня есть небольшие проблемы с ахилловым сухожилием и после дискуссии с тренером и врачом клуба, мы решили, что не стоит рисковать, и поэтому я сидел лишь на трибуне в прошлые выходные. Сборная Словакии? Я уже позвонил тренеру и поговорил с ним. Считаю, что буду здоров и смогу сыграть", - написал Дюрица на своем сайте.