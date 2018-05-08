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Тарасов призвал поддержать девушку Чорлуки на Евровидении-2018

Франка БАТЕЛИЧ. Фото instagram.com/frankaofficial_/ Скриншот сториз с Инстаграма Дмитрия ТАРАСОВА. Ведран ЧОРЛУКА и Франка БАТЕЛИЧ. Фото instagram.com/corlukav05_14/
Франка БАТЕЛИЧ. Фото instagram.com/frankaofficial_/
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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме призвал поддержать хорватскую певицу Франку Бателич на Евровидении-2018. 25-летняя Бателич является девушкой защитника железнодорожников и сборной Хорватии Ведрана Чорлуки

 
Ведран ЧОРЛУКА с девушкой Франкой.Девушка Чорлуки, которая поет. Она представит Хорватию на "Евровидении"

Сегодня в Лиссабоне пройдет первый полуфинал песенного конкурса. Бателич выступит под 12-м номером с песней Crazy.

Россию на Евровидении представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит во втором полуфинале, который намечен на 10 мая.

Финал конкурса состоится 12 мая.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Она бы ещё петь умела - цены бы ей не было!

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