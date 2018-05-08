Тарасов призвал поддержать девушку Чорлуки на Евровидении-2018

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме призвал поддержать хорватскую певицу Франку Бателич на Евровидении-2018. 25-летняя Бателич является девушкой защитника железнодорожников и сборной Хорватии Ведрана Чорлуки.

Сегодня в Лиссабоне пройдет первый полуфинал песенного конкурса. Бателич выступит под 12-м номером с песней Crazy.



Россию на Евровидении представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит во втором полуфинале, который намечен на 10 мая.



Финал конкурса состоится 12 мая.

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