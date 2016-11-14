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Себастьян Абреу установил мировой рекорд, перейдя в 28-й клуб за карьеру

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Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу установил мировой рекорд по количеству переходов в разные клубы, информирует Mirror. Сегодня 40-летний форвард подписал свой 28-й футбольный контракт в карьере и перешел в клуб низшей лиги чемпионата Бразилии "Бангу".

Свое первое соглашение он подписал в 1995 году с уругвайским клубом "Дефенсор Спортинг". Всего он выступал в 10 странах мира: Уругвае, Мексике, Сальвадоре, Испании, Бразилии, Эквадоре, Греции, Израиле, Парагвае и Аргентине. За Уругвай он провел 70 матчей и забил 26 голов. 


 

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