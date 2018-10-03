07:35 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Сантос" поиздевался над "Индепендьенте", вылетевшем из Кубка Либертадорес

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"Сантос" обрадовался поражению "Индепендьенте" в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда в Твиттере опубликовала насмешливую песню в адрес соперника, которому уступила в 1/8 финала.

"Плачьте!
Я не позвоню,
Я не позвоню,
Пришло время
Вы заплатите мне
Вы можете плакать!
Вы можете плакать!

Это ваше наказание
Вы воевали со мной
Я собираюсь отпраздновать
Ваши страдания,
Вашу боль", - гласят строки.

Публикация всего за час собрала более 8 тысяч ретвитов и 18 тысяч отметок "Мне нравится" (сейчас около 12 тысяч и 30 тысяч соответственно).

 

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