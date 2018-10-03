"Сантос" поиздевался над "Индепендьенте", вылетевшем из Кубка Либертадорес

"Сантос" обрадовался поражению "Индепендьенте" в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда в Твиттере опубликовала насмешливую песню в адрес соперника, которому уступила в 1/8 финала.

"Плачьте!

Я не позвоню,

Я не позвоню,

Пришло время

Вы заплатите мне

Вы можете плакать!

Вы можете плакать!



Это ваше наказание

Вы воевали со мной

Я собираюсь отпраздновать

Ваши страдания,

Вашу боль", - гласят строки.

Публикация всего за час собрала более 8 тысяч ретвитов и 18 тысяч отметок "Мне нравится" (сейчас около 12 тысяч и 30 тысяч соответственно).