"Сантос" поиздевался над "Индепендьенте", вылетевшем из Кубка Либертадорес

"Сантос" обрадовался поражению "Индепендьенте" в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда в Твиттере опубликовала насмешливую песню в адрес соперника, которому уступила в 1/8 финала.
"Плачьте!
Я не позвоню,
Я не позвоню,
Пришло время
Вы заплатите мне
Вы можете плакать!
Вы можете плакать!
Это ваше наказание
Вы воевали со мной
Я собираюсь отпраздновать
Ваши страдания,
Вашу боль", - гласят строки.
Публикация всего за час собрала более 8 тысяч ретвитов и 18 тысяч отметок "Мне нравится" (сейчас около 12 тысяч и 30 тысяч соответственно).
"Llora!– Santos Futebol Clube (@SantosFC) 3 октября 2018 г.
No voy a llamar
No voy a llamar
Llegó la hora
Me vas a pagar
Puede llorar!
Puede llorar!
Es tu castigo
Se peleo conmigo
Sin tener por qué
Yo voy a festejar
Voy a festejar
Tu sufrimiento
Tu penar"
(Voy a Festejar)
👋🏻 @Independiente https://t.co/ECSYZLZqxD