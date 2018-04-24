Салах заберет "бутсу" у Месси и Роналду

Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса". В нем лидирует Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Египтянин набрал 62 балла, забив 31 мяч в премьер-лиге. Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место делят Чиро Иммобиле ("Лацио", 29 мячей, 58 баллов) и Лионель Месси ("Барселона").
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Мохамед САЛАХ
|
Ливерпуль
|
31
|
2
|
62
|
2. Чиро ИММОБИЛЕ
|
Лацио
|
29
|
2
|
58
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
29
|
2
|
58
|
4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Бавария
|
28
|
2
|
56
|
5. Мауро ИКАРДИ
|
Интер
|
26
|
2
|
52
|
Харри КЕЙН
|
Тоттенхэм
|
26
|
2
|
52
Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес не входит в первые семь десятков рейтинга – у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5).
В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Лионель Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр БОБРОВ)
Слоня
У Месси пять "товарищеских" игр в ла лиге, да и Левандовски без сопротивления может с десяток за три игры забить. А вот у Салаха три игры в АПЛ после полуфиналов в ЛЧ. Хотелось бы новых лиц с трофеем, но Месси все равно фаворит.
17:06
AloneStranger
Xenosag ___ ничего, скоро Заболотный поборется за бутсу! ___ В смысле - почистить?
16:40
Xenosag
ничего, скоро Заболотный поборется за бутсу!
15:27