15:16 | Футбол — "Пас из-за границы"

Салах заберет "бутсу" у Месси и Роналду

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Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса". В нем лидирует Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Египтянин набрал 62 балла, забив 31 мяч в премьер-лиге. Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место делят Чиро Иммобиле ("Лацио", 29 мячей, 58 баллов) и Лионель Месси ("Барселона").

Игрок

Клуб

Голы

Коэффициент

Баллы

1. Мохамед САЛАХ

Ливерпуль

31

2

62

2. Чиро ИММОБИЛЕ

Лацио

29

2

58

Лионель МЕССИ

Барселона

29

2

58

4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Бавария

28

2

56

5. Мауро ИКАРДИ

Интер

26

2

52

Харри КЕЙН

Тоттенхэм

26

2

52

Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес не входит в первые семь десятков рейтинга – у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5).

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Лионель Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр БОБРОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Слоня

У Месси пять "товарищеских" игр в ла лиге, да и Левандовски без сопротивления может с десяток за три игры забить. А вот у Салаха три игры в АПЛ после полуфиналов в ЛЧ. Хотелось бы новых лиц с трофеем, но Месси все равно фаворит.

17:06

AloneStranger

Xenosag ___ ничего, скоро Заболотный поборется за бутсу! ___ В смысле - почистить?

16:40

Xenosag

ничего, скоро Заболотный поборется за бутсу!

15:27

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