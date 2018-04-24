Салах заберет "бутсу" у Месси и Роналду

Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса". В нем лидирует Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Египтянин набрал 62 балла, забив 31 мяч в премьер-лиге. Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место делят Чиро Иммобиле ("Лацио", 29 мячей, 58 баллов) и Лионель Месси ("Барселона").

Игрок Клуб Голы Коэффициент Баллы 1. Мохамед САЛАХ Ливерпуль 31 2 62 2. Чиро ИММОБИЛЕ Лацио 29 2 58 Лионель МЕССИ Барселона 29 2 58 4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Бавария 28 2 56 5. Мауро ИКАРДИ Интер 26 2 52 Харри КЕЙН Тоттенхэм 26 2 52

Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес не входит в первые семь десятков рейтинга – у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5).

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Лионель Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр БОБРОВ)