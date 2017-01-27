Расходы на трансферы достигли 4,8 миллиарда долларов благодаря Китаю

Мировые расходы на трансферы, благодаря клубам из Китая в 2016 году достигли отметки 4,8 миллиарда долларов, информирует пресс-служба ФИФА. Данный результат на 14,3 процента выше, чем в 2015 году.

Всего в минувшем году состоялся 14 591 переход. Отмечается, что 869 сделок были произведены между клубами стран, которые раньше не заключали подобных сделок между собой. Это на одну тысячу больше, чем в 2015-м.

Клубы чемпионата Китая увеличили расходы на 168,2 процента, что составляет 451,3 миллиона долларов. Данный результат вывел лигу Поднебесной на пятое место.