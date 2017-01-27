16:01 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Расходы на трансферы достигли 4,8 миллиарда долларов благодаря Китаю

0
0
0

Мировые расходы на трансферы, благодаря клубам из Китая в 2016 году достигли отметки 4,8 миллиарда долларов, информирует пресс-служба ФИФА. Данный результат на 14,3 процента выше, чем в 2015 году.

Всего в минувшем году состоялся 14 591 переход. Отмечается, что 869 сделок были произведены между клубами стран, которые раньше не заключали подобных сделок между собой. Это на одну тысячу больше, чем в 2015-м.

Клубы чемпионата Китая увеличили расходы на 168,2 процента, что составляет 451,3 миллиона долларов. Данный результат вывел лигу Поднебесной на пятое место.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ