Наставники женских команд "Челси" и "Барселоны" номинированы на звание тренера года

Главный тренер "Челси" Эмма Хейс и Хави Ллоренс из "Барселоны" вошли в список 10 номинантов на звание тренера года женских команд по версии ФИФА.

Также на получение награды претендуют Оливьер Экуафни (сборная Франции), Ральф Келлерманн ("Вольфсбург"), Нилс Нильсен (сборная Дании), Флоренс Омагбеми (сборная Нигерии), Жерар Прешер ("Лион"), Доминик Талхаммер (сборная Австрии), Сарина Вигман (сборная Голландии) и Ванг Йонг-Бонг (сборная КНДР).

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Голосование будет закрыто 7 сентября, а вручение приза состоится 23 октября.