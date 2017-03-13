Матч в самую холодную погоду в истории МЛС собрал на стадионе 35 тысяч зрителей

Матч регулярного чемпионата МЛС между "Миннесотой" и "Атланта Юнайтед" признан самым холодным в истории лиги. Как сообщает пресс-служба турнира, сегодня на стадионе "Ти-си-эф Бэнк Стэдиум" в Миннеаполисе была зафиксирована температура в 19 градусов по Фаренгейту (-7,2 градуса по Цельсию. - Прим. "СЭ"). Тем не менее на футбол в холодную погоду пришли посмотреть чуть более 35 тысяч зрителей. Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:1.