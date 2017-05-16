Конте встретится с Абрамовичем для обсуждения нового контракта

Главный тренер "Челси" Антонио Конте встретится с владельцем клуба Романом Абрамовичем и обсудит условия нового контракта, сообщает Football Italia. Руководство лондонского клуба готово увеличить специалисту зарплату, а также выделить средства на усиление состава.

Ранее сообщалось, что "Интер" планирует пригласить Конте после увольнения Стефано Пиоли. Другим кандидатом на пост главного тренера миланского клуба является Маурисио Покеттино, который в данный момент возглавляет "Тоттенхэм". Также рассматривается вариант с приглашением Лучано Спалетти, чей контракт с "Ромой" заканчивается в конце текущего сезона.