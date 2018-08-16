Клуб из Турции продал 18 футболистов и купил 10 коз

Турецкий клуб "Гюлспор" из города Ыспарта продал 18 футболистов ради покупки коз, сообщает cnnturk.com. Клуб воспитывает футболистов, которые принимают участие в молодежных турнирах в возрасте от 11 до 19 лет. Всего у него в составе порядка 150 игроков разных возрастов. Молодые игроки были проданы любительским клубам на общую сумму в 15 тысяч турецких лир. На эти деньги "Гюлспор" купил 10 коз.

По словам президента клуба, они не получают должной финансовой поддержки и рассчитывают заработать на продаже козьего молока.