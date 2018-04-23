23:18 23 апреля | Футбол — "Пас из-за границы"

Игрок "Краснодара" Игнатьев - лучший бомбардир Юношеской лиги УЕФА

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Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА-2017/18. На счету форварда 10 голов в пяти играх турнира. Он записал на свой счет шесть голов в ворота "Кайрата": 1 гол в первом матче (2:2) и пять мячей во втором (9:0), а также покер в ворота "Гонведа" (8:0).

По семь голов записали на свой счет Александр Руденко из "Спартака", Карлес Перес из "Барселоны" и Дани Гомес из "Реала".

Победителем Юношеской лиги УЕФА стала "Барселона", разгромившая в финале "Челси" (3:0).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Haiaxi

Молодец! Пора во взрослую команду.

23:57 23 апреля

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