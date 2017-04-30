ФИФА отменила дисквалификацию сборной Мали

ФИФА восстановила членство Федерации футбола Мали в своем составе. Как сообщает AFP, дисквалификация малийских сборных и клубов отменена, хотя в Мали не полностью выполнили требования ФИФА. Сборная Мали были дисквалифицирована 16 марта за вмешательство правительства в работу национальной федерации.

В правительстве Мали отметили, что ФИФА не может повлиять на решение властей, которые распустили все руководство федерации из-за системного кризиса в местном футболе. Вмешательство власти в деятельность национальной федерации противоречит регламенту ФИФА.