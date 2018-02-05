Фантастический гол нападающего "Крузейру". Видео

Нападающий "Крузейру" Гиоргиан Де Арраскаета в матче чемпионата штата Минейрау против "Америки Минейру" забил один из самых красивых голов сезона. Уругваец после флангового навеса Эдилсона пробил девятку ворот соперника. "Крузейру" в этой игре одержал победу со счетом 1:0.
В Бразилии многие говорят, что лучший гол года забит сегодня. Де Арраскаэта из "Крузейру", конечно, исполнил что-то особенное 🔥🔥🔥pic.twitter.com/Mx1vuXzwXE– Андрей Кузичев (@Andy73sr) 4 февраля 2018 г.
Щас спою
Не ну дзюба может лучше
08:00
Igrok Igorek
Что он чем там пробил?
07:54
genry2012
Напоминает гол Негрете на ЧМ-86. Но тот круче. На стадионе потом мемориальную доску установили. Рекомендую всем глянуть
06:40
баламошка
После гола из труб какой-то дым повалил. Надо бы такое и на на наших стадионах забабахать. Например на Открывашке можно красными и белыми дымовыми столбами выстреливать)
04:41
баламошка
В стиле Дзюбы.
04:21