Фантастический гол нападающего "Крузейру". Видео

Нападающий "Крузейру" Гиоргиан Де Арраскаета в матче чемпионата штата Минейрау против "Америки Минейру" забил один из самых красивых голов сезона. Уругваец после флангового навеса Эдилсона пробил девятку ворот соперника. "Крузейру" в этой игре одержал победу со счетом 1:0.

В Бразилии многие говорят, что лучший гол года забит сегодня. Де Арраскаэта из "Крузейру", конечно, исполнил что-то особенное 🔥🔥🔥pic.twitter.com/Mx1vuXzwXE – Андрей Кузичев (@Andy73sr) 4 февраля 2018 г.