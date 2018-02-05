04:10 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фантастический гол нападающего "Крузейру". Видео

5

Нападающий "Крузейру" Гиоргиан Де Арраскаета в матче чемпионата штата Минейрау против "Америки Минейру" забил один из самых красивых голов сезона. Уругваец после флангового навеса Эдилсона пробил девятку ворот соперника. "Крузейру" в этой игре одержал победу со счетом 1:0.

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Щас спою

Не ну дзюба может лучше

08:00

Igrok Igorek

Что он чем там пробил?

07:54

genry2012

Напоминает гол Негрете на ЧМ-86. Но тот круче. На стадионе потом мемориальную доску установили. Рекомендую всем глянуть

06:40

баламошка

После гола из труб какой-то дым повалил. Надо бы такое и на на наших стадионах забабахать. Например на Открывашке можно красными и белыми дымовыми столбами выстреливать)

04:41

баламошка

В стиле Дзюбы.

04:21