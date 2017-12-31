Думбья сам себя поздравил с юбилеем

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, ныне выступающий за "Спортинг", опубликовал фотографию на своей странице в Инстаграме, под которой поздравил себя с днем рождения. Сегодня ивуарийскому форварду исполняется 30 лет.
"Желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот особый день я просто хочу поблагодарить Бога за бесценный дар жизни, который он дал мне и прекрасным людям в моей жизни. Спасибо моей маме за этот шанс. С днем рождения меня", - написал Думбья.
shpasic
а внуки не поздравили?
11:26
King’s Bounty 1
Сегодня ивуарийскому форварду исполняется 30 лет. ____________ Точно 30, не опечатка ??
11:25
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Старику 60- это действительно его возраст, судя по фото.
11:20
баламошка
С юбилеем деда! 90 - срок немалый!
11:12