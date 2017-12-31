Думбья сам себя поздравил с юбилеем

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, ныне выступающий за "Спортинг", опубликовал фотографию на своей странице в Инстаграме, под которой поздравил себя с днем рождения. Сегодня ивуарийскому форварду исполняется 30 лет.

"Желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот особый день я просто хочу поблагодарить Бога за бесценный дар жизни, который он дал мне и прекрасным людям в моей жизни. Спасибо моей маме за этот шанс. С днем рождения меня", - написал Думбья.