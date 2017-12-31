11:07 | Футбол — "Пас из-за границы"

Думбья сам себя поздравил с юбилеем

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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, ныне выступающий за "Спортинг", опубликовал фотографию на своей странице в Инстаграме, под которой поздравил себя с днем рождения. Сегодня ивуарийскому форварду исполняется 30 лет.

"Желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот особый день я просто хочу поблагодарить Бога за бесценный дар жизни, который он дал мне и прекрасным людям в моей жизни. Спасибо моей маме за этот шанс. С днем рождения меня", - написал Думбья.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а внуки не поздравили?

11:26

King’s Bounty 1

Сегодня ивуарийскому форварду исполняется 30 лет. ____________ Точно 30, не опечатка ??

11:25

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! Старику 60- это действительно его возраст, судя по фото.

11:20

баламошка

С юбилеем деда! 90 - срок немалый!

11:12