Брендан Роджерс: "Селтик" входил бы в четверку лучших клубов Англии"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс уверен, что его команда смогла бы стать одной из лучших в Англии. Ранее сообщалось, что существует возможность принятия шотландских клубов в структуру английской лиги.

- Несомненно, в Англии "Селтик" входил бы в четверку или шестерку лучших клубов, - приводит ITV слова Роджерса. - Представьте, что ресурсы, которые есть в премьер-лиге, пришли бы в наш клуб. Нам будет непросто перейти в Англию из-за статуса клуба. В Шотландии у нас есть история, фанаты, стадион. Учитывая это, возможность перехода одновременно привлекает и отпугивает.