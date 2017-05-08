Агент подтвердил, что Адвокат возглавит сборную Голландии

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат вернется в сборную Голландии. Эту информацию подтвердил его агент Роб Янсен. Ранее сообщалось, что помощником Адвоката в национальной команде станет Руд Гуллит. Контракт Адвоката с "Фенербахче" истекает по окончании сезона.

– Скорее всего, все бумаги будут оформлены на этой неделе, – цитирует Янсена NOS.nl.

Напомним, что голландский наставник тренировал национальную команду с 2002 по 2004 год. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы 2004 года.