18-летний сенегальский полузащитник стал партнером Габулова в "Брюгге"

"Брюгге" в своем Твиттере объявил о подписании контракта с полузащитником норвежского клуба "Сарпсборг 08" Крепином Диатта. Соглашение с игроком рассчитано на 4,5 года.
Таким образом, Диатта стал одноклубником вратаря сборной России Владимира Габулова, который перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 2 января.
Отметим, что летом 2017 года в СМИ поялвлялась информация об интересе ЦСКА к африканскому футболисту.
Krépin Diatta naar Club Brugge. De Senegalese aanvaller tekent een contract voor 4.5 jaar bij Blauw-Zwart.https://t.co/7ujgEk5iLM pic.twitter.com/iD9mVRXSxK– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 3 января 2018 г.