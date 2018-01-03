18-летний сенегальский полузащитник стал партнером Габулова в "Брюгге"

"Брюгге" в своем Твиттере объявил о подписании контракта с полузащитником норвежского клуба "Сарпсборг 08" Крепином Диатта. Соглашение с игроком рассчитано на 4,5 года.

Таким образом, Диатта стал одноклубником вратаря сборной России Владимира Габулова, который перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 2 января.

Отметим, что летом 2017 года в СМИ поялвлялась информация об интересе ЦСКА к африканскому футболисту.