Загитова - про собаку: "Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать"

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о первых впечатлениях от подаренного ей японского щенка породы акита-ину, назвав собаку "очень тяжелой, но прикольной" и пошутив, что поставит ее на коньки.

Ранее спортсменка получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка. Церемония передачи прошла в Москве. Собаку фигуристке передал председатель Общества охраны собак Акита-ину Такаси Эндо.

- Очень тяжелая, но прикольная. Собачкой пахнет, она очень-очень пушистая. Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой, ухоженной, чистой, - цитирует "РИА Новости" Загитову. - Водить Масару на каток? Конечно, может, поставлю на коньки.

Я буду держать ее дома. Думаю, что Масару будет в хорошем состоянии. Пусть (в Японии) не волнуются.

Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского – победа.