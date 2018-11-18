Загитова - о сорванном флипе в произвольной программе: "Я думала, что это все! Но поняла, что нужно докатать до конца"

Российская фигуристка Алина Загитова, которая вышла в финал "Гран-при", в интервью "СЭ" рассказала, о чем думала, когда сорвала флип в произвольной программе. Она также добавила, что ошибки, которые сейчас проскакивают в ее выступлениях, связаны с психологией.

– Что вы думали, когда сорвали этот флип в произвольной программе?

– Я думала, что это все! Но поняла, что нужно докатать до конца и сделать все еще лучше, чтобы эта ошибка окупилась другими элементами.

– Это была потеря концентрации?

– Это был последний прыжок, я уже расслабилась, потому что самые сложные элементы я сделала. А этот прыжок я постоянно делаю на тренировках, не было никаких проблем. Голова чуть-чуть расслабилась, такое тоже бывает.

– С чем связаны ошибки, которые сейчас проскакивают?

– Возможно, тут есть психологический момент, но я – человек, который ни на что не обращает внимание, не оправдывается. Ошибка случилась – так получилось, моя вина. Это просто сбой в системе! (Екатерина Беспалова)

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