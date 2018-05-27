Загитова не может представить, что уйдет от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить, что уйдет от своего тренера Этери Тутберидзе. Ранее Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с Тутберидзе и перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

– Нет, не могу представить, – приводит ТАСС ответ Загитовой на вопрос, может ли она представить себя в ситуации других фигуристов, которые меняют тренеров.

– У меня будет короткая программа под "Призрак оперы", произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас начнутся с 4 июня, – подчеркнула 16-летняя фигуристка. – Самая главная мечта сейчас – это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная. В программе будут использованы те же самые наборы элементов, однако с учетом меняющихся правил.

Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.

Евгения Медведева – о решении уйти от Тутберидзе: "Это был мой самый сложный выбор в жизни"