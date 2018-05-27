Евгения Медведева – о решении уйти от Тутберидзе: "Это был мой самый сложный выбор в жизни"

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева рассказала, почему решила уйти от Этери Тутберидзе и переехать тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

- Это был мой выбор. Это был мой трудный выбор, самый сложный в жизни, - сказала в интервью Olympic Channel Медведева. - Я просто не знала, что мне делать, но в конце концов увидела проблеск в своем будущем. Просто я хочу идти вперед. И я больше не боюсь, не боюсь ничего! Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым моментом.

Ранее сообщалось, что Медведева сможет переехать в Канаду в середине июня.