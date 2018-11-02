17:08 | Фигурное катание

Забияко и Энберт - вторые после короткой программы на этапе "Гран-при" в Хельсинки

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Итальянская пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе выиграла короткую программу на третьем этапе "Гран-при" в Хельсинки, показав результат 68,18 балла.

Вторыми стали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (67.59). Третье место занимает Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (63,80).

Фигурное катание

Хельсинки (Финляндия)

"Гран-при"

Пары

Короткая программа

1. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 68,18

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 67,59

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 63,80

4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) - 62,69

5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) - 56,87

6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) - 56,44

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