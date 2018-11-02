Забияко и Энберт - вторые после короткой программы на этапе "Гран-при" в Хельсинки

Итальянская пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе выиграла короткую программу на третьем этапе "Гран-при" в Хельсинки, показав результат 68,18 балла.
Вторыми стали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (67.59). Третье место занимает Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (63,80).
Фигурное катание
Хельсинки (Финляндия)
"Гран-при"
Пары
Короткая программа
1. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 68,18
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 67,59
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 63,80
4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) - 62,69
5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) - 56,87
6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) - 56,44
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