Владимир Морозов: "Не сожалели и не радовались из-за снятия пары Савченко/Массо"

Действующие чемпионы Европы и России, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занявшие лишь пятое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар (70,37), заявили, что ярко выраженной проблемы с короткой программой не испытывают, хотя фигуристы также не смогли ее исполнить чисто и на чемпионате стране.

- Короткая программа, конечно, не удалась, случились помарка и ошибка. Объяснений нет, будем разбирать с тренером и настраиваться завтра на произвольную программу, - отметил Морозов.

- Откуда узнали о том, что Савченко/Массо снимаются с турнира?

- Я их не отслеживаю специально да и не переписываюсь. Просто тренер сказал перед соревнованиями.

- Сожалели, что не удастся посоревноваться с ними перед Олимпиадой?

- Да нет, ни сожаления, ни радости у нас не было. Восприняли это нейтрально.

Напомним, что Тарасова/Морозов отстают от лидеров короткой программы французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на 5,15 балла, а лучший результат у россиян показали Наталья Забияко и Александр Энберт (72,95). Произвольные программы спортивных пар пройдут завтра и стартуют в 18.55. (Екатерина БЕСПАЛОВА)