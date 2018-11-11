Туктамышева рассказала, кто выйдет в финал Гран-при вместе с ней

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, отвечая на вопросы болельщиков в Твиттере, рассказала о том, кто, по ее мнению, выйдет в финал Гран-при.
- Загитова, Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхиры и Сакамото. Три на три, - написала спортсменка в Твиттере.
Напомним, Туктамышева обеспечила себе участие в финале Гран-при в Ванкувере.
One hour, any questions, but in funny way - I’m waiting, ask me about something you want to!😉#AskEmpress– Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г.
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