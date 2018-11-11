Туктамышева рассказала, кто выйдет в финал Гран-при вместе с ней

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, отвечая на вопросы болельщиков в Твиттере, рассказала о том, кто, по ее мнению, выйдет в финал Гран-при.

- Загитова, Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхиры и Сакамото. Три на три, - написала спортсменка в Твиттере.

Напомним, Туктамышева обеспечила себе участие в финале Гран-при в Ванкувере.