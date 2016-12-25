Туктамышева и Радионова выступят на Универсиаде-2017

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и бронзовый призер мирового первенства Елена Радионова выступят на Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Как сообщает "Р-Спорт", на турнире выступят в танцах на льду – Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев, в мужском одиночном катании – Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов, среди женщин – Алена Леонова, в парах – Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.

Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 28 января по 8 февраля 2017 года.