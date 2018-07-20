10:02 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм по идее погибшего фигуриста Тена

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что собирается реализовать кинопроект, который задумывал фигурист Денис Тен, погибший 19 июля. Спортсмен хотел дебютировать в кино с фильмом, посвященным отношениям глухой девушки и немого юноши.

- Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким, - цитирует ТАСС Бекмамбетова. - Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. 



 

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http://tass.ru/kultura/5388979

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