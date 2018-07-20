Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм по идее погибшего фигуриста Тена

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что собирается реализовать кинопроект, который задумывал фигурист Денис Тен, погибший 19 июля. Спортсмен хотел дебютировать в кино с фильмом, посвященным отношениям глухой девушки и немого юноши.

- Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким, - цитирует ТАСС Бекмамбетова. - Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.





