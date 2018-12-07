Татьяна Тарасова: "Туктамышевой нельзя без акселя. Это тот прыжок, с которым она может выигрывать"

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова накануне старта короткой программы в финале "Гран-при" среди женщин отметила, что Елизавета Туктамышева должна выполнить тройной аксель, чтобы бороться за высокие места.

- Лизе нельзя без акселя, - сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Если она без акселя - она может всем проигрывать. Аксель - тот прыжок, с которым она может выигрывать. Я бы очень хотела, чтобы Лиза не волновалась и прыгнула свой классный аксель. У нее есть отрицательные вещи, которые ей, в данном случае, не позволят бороться за высокие места.

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