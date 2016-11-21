Татьяна Тарасова: "Ставить крест на фигуристе Максиме Ковтуне не стоит"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что не стоит ставить крест на Максиме Ковтуне, во второй половине сезона он будет выступать более стабильно. Ковтун в конце октября занял седьмое место на этапе "Гран-при" в Чикаго, а в субботу финишировал седьмым на этапе серии, прошедшем в Пекине.

– У Максима очень большие нагрузки, но я думаю, что он с ними справится и во второй половине сезона будет уже стабильным, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - Он очень расстроен, и я вижу это. Могу сказать, что он идет очень постепенно, звезд с неба не хватает, но я вижу его на тренировках, и тренироваться он стал больше и спокойнее, и объем работы у него стал больше. Ему 21 год, и я не думаю, что мы будем ставить крест на спортсменах такого возраста, тем более поменявших тренера.

Замена тренера – это очень сложная вещь. Но, видя, что спортсмены разного возраста сейчас выигрывают, катаются, показывают высокие результаты, я все равно ни на минуту не прекращаю думать, что если Максим единожды справится, то он почувствует в себе силу. Я вижу, что работает он по-человечески и много – гораздо больше, чем работал до этого. Он находится в нормальной физической форме, очень похудел. Думаю, он справится.