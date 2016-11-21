08:51 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Татьяна Тарасова: "Ставить крест на фигуристе Максиме Ковтуне не стоит"

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Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что не стоит ставить крест на Максиме Ковтуне, во второй половине сезона он будет выступать более стабильно. Ковтун в конце октября занял седьмое место на этапе "Гран-при" в Чикаго, а в субботу финишировал седьмым на этапе серии, прошедшем в Пекине.

– У Максима очень большие нагрузки, но я думаю, что он с ними справится и во второй половине сезона будет уже стабильным, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - Он очень расстроен, и я вижу это. Могу сказать, что он идет очень постепенно, звезд с неба не хватает, но я вижу его на тренировках, и тренироваться он стал больше и спокойнее, и объем работы у него стал больше. Ему 21 год, и я не думаю, что мы будем ставить крест на спортсменах такого возраста, тем более поменявших тренера.

Замена тренера – это очень сложная вещь. Но, видя, что спортсмены разного возраста сейчас выигрывают, катаются, показывают высокие результаты, я все равно ни на минуту не прекращаю думать, что если Максим единожды справится, то он почувствует в себе силу. Я вижу, что работает он по-человечески и много – гораздо больше, чем работал до этого. Он находится в нормальной физической форме, очень похудел. Думаю, он справится.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161121/1112540882.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Шотландия

А вот я, кажется, начинаю болеть за Ковтуна. Не то чтобы мне нравится его катание, но уж больно хочется увидеть, как он победит себя. И я ему от души этого желаю.

10:14

Пятачок

Никогда он не справится. Диета здесь не главный фактор. У него нет чемпионского характера. Он - лузер. Лузер в 21 год и будет еще большим лузером в 25.

09:32

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Материалы других СМИ