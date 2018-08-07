Татьяна Тарасова будет работать с чемпионами мира среди юниоров Павлюченко и Ходыкиным

Тренер чемпионов мира среди юниоров в парном катании Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина Сергей Доброскоков сказал, что над усовершенствованием дорожки шагов фигуристов будет работать заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В прошлом сезоне 15-летняя спортсменка и ее 19-летний партнер на "основном" чемпионате России заняли шестое место. Новый сезон станет для пары первым, когда они полностью перейдут на взрослый уровень.

– Тарасовой во время сборов в Новогорске понравился наш тодес назад-наружу, который она назвала очень хорошим, – цитирует "Р-Спорт" Доброскокова. – По дорожке шагов возникли вопросы, кое-какие детали у нас вышли слишком простенькими, и Татьяна Анатольевна пригласила нас для более детального разбора в ЦСКА. Мы уже усложнили дорожку, но к Тарасовой поедем обязательно.

Она мэтр в этом деле, гуру. Глаз у нее заточен. Всегда дорожки были прекрасные у ее танцоров и "одиночников".