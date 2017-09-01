Татьяна Тарасова: "А кто сказал, что Сотникова и Липницкая должны ехать на Олимпиаду?"

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова​ не удивилась тому, что на Игры 2018 года не поедут олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. По ее словам, подобная ситуация с фигуристками не является уникальной.

Напомним, 27 августа стало известно, что Сотникова, завоевавшая золото Сочи в одиночном катании, пропустит сезон-2017/18, включая Олимпиаду в Пхенчхане. На следующий день олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру.

- А кто сказал, что они должны ехать? Где это написано?, - цитирует Тарасову kp.ru. - Вы помните Нагано, 1998 год? Там американка Тара Липински сенсационно выиграла у очень хорошей фигуристки Мишель Кван. И все! Липински больше никогда не вышла на лед!

Спорт – не для всех, и спорт не навсегда. В определённом возрасте они достигли своей вершины и дальше начали заниматься другим делом.