Тарасова и Морозов лидируют на чемпионате Европы после короткой программы

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Тройку замыкают немцы Алена Савченко и Бруно Массо.
Другие россияне - Ксения Столбова и Федор Климов отстают от немецкой пары на 0,06 балла и идут четвертыми. Наталья Забияко и Александр Энберт занимают пятое место.
Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Пары
Короткая программа
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 80.82
2. Джеймс/Сипре (Франция) - 74.18
3. Савченко/Массо (Германия) - 73.76
4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 73.70
5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 72.38
6. Маркеи/Готарек (Италия) - 66.53
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2016-2017/events/1908_21_2/