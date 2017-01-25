Тарасова и Морозов лидируют на чемпионате Европы после короткой программы

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Тройку замыкают немцы Алена Савченко и Бруно Массо.

Другие россияне - Ксения Столбова и Федор Климов отстают от немецкой пары на 0,06 балла и идут четвертыми. Наталья Забияко и Александр Энберт занимают пятое место.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Пары

Короткая программа

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 80.82

2. Джеймс/Сипре (Франция) - 74.18

3. Савченко/Массо (Германия) - 73.76

4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 73.70

5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 72.38

6. Маркеи/Готарек (Италия) - 66.53