Сотникова и Траньков могут принять участие в шоу "Ледниковый период"

Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Максим Траньков получили приглашение принять участие в популярном ледовом телепроекте Ильи Авербуха "Ледниковый период". Как стало известно "СЭ", возможное участие Сотниковой в проекте стало большой неожиданностью для тренера фигуристки Елены Буяновой. Интересно и то, что спортсменка не могла официально дать свое согласие на выступление в телевизионном шоу без разрешения российской федерации фигурного катания. По всей видимости это разрешение может означать, что в этом сезоне ФФККР не рассматривает Сотникову, как претендентку на место в сборной. Что касается Транькова, его тренер Нина Мозер еще до появления информации о проекте заявила, что Траньков и его партнерша Татьяна Волосожар пропускают нынешний сезон и не намерены участвовать ни в каких соревнованиях.

Кстати, одна из наиболее интригующих пар нынешнего "Ледникового" – это не олимпийские чемпионы, а призер ванкуверской Олимпиады Максим Шабалин и его партнерша – бывшая гражданская супруга Андрея Аршавина и мать его троих детей Юлия Барановская.(Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)