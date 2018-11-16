Шикарный образ Аделины Сотниковой. Это очень красиво

Российская фигуристка Аделина Сотникова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. На ней 22-летняя спортсменка запечатлена в необычном наряде фиолетового цвета.

- Случайностей не бывает. Кaждую минуту нам даются ответы, и надо только понять, на какой именно вопрос. Лично я не всегда понимаю своих ответов, но только со временем понимаю, на какие вопросы они. А вы? - спросила Сотникова у своих подписчиков.

Пользователи оценили фотографию Сотниковой:

- Ослепительная бомбита, - написала pollymolly94.

- Аделина ты королева красоты, - такой комментарий оставил dmitritsvisochkin.

- Ты просто королева, Аделина, - написала liubovkriuchkova9263.

Напомним, Сотникова является олимпийской чемпионкой-2014, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2013 и 2014).

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