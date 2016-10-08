23:38 8 октября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Россияне завоевали 14 квот из 24 на финал юниорского "Гран-при"

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Россияне завоевали 14 квот из 24 возможных для участия в финале юниорского "Гран-при" сезона-2016/17. Финальные соревнования пройдут с 8 по 11 декабря в Марселе.

Полностью список россиян выглядит следующим образом: 

Юноши: Александр Самарин, Роман Савосин, Илья Скирда, Дмитрий Алиев.

Девушки: Анастасия Губанова, Полина Цурская, Алина Загитова.

Пары: Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев, Алина Устимкина/Никита Володин, Амина Атаханова/Илья Спиридонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Борисова/Дмитрий Сопот.

Танцы: Алла Лобода/Павел Дрозд, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

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