Россияне завоевали 14 квот из 24 на финал юниорского "Гран-при"

Россияне завоевали 14 квот из 24 возможных для участия в финале юниорского "Гран-при" сезона-2016/17. Финальные соревнования пройдут с 8 по 11 декабря в Марселе.

Полностью список россиян выглядит следующим образом:

Юноши: Александр Самарин, Роман Савосин, Илья Скирда, Дмитрий Алиев.

Девушки: Анастасия Губанова, Полина Цурская, Алина Загитова.

Пары: Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев, Алина Устимкина/Никита Володин, Амина Атаханова/Илья Спиридонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Борисова/Дмитрий Сопот.

Танцы: Алла Лобода/Павел Дрозд, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.