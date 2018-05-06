Рафаэл Арутюнян: "Шансов пробиться у Медведевой больше, чем было у Липницкой, когда ее "ушли"

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян, работающий в США, выразил мнение, что Евгении Медведевой будет легче реализовать задуманное у канадского тренера Брайана Орсера после ухода от Этери Тутберидзе, чем Юлии Липницкой после прекращения сотрудничества с тем же специалистом.

Ранее стало известно, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратная чемпионка Европы и мира Медведева завершает работу с Тутберидзе. По информации некоторых СМИ, она может начать работу с Орсером. Липницкая покинула группу Тутберидзе в 2015 году, начав сотрудничество с Алексеем Урмановым. В 2017 году спортсменка завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

- На мой взгляд, придется туго обоим - и Орсеру, и Медведевой, - цитирует "РИА Новости" Арутюняна. - Но в данном случае шансов намного больше на реализацию задуманного, чем было у Юли, когда ее "ушли из группы".

Конечно, Медведева - прима, эта роль ей по статусу положена, - подчеркнул Арутюнян. - Я уверен, что она прибавит в качестве скольжения и артистизме. В данном случае у меня возникает только один вопрос: увидят ли это судьи, и, если увидят, как они это оценят?