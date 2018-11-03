Олег Васильев: "Загитова не показала свой максимум"

Советский фигурист, трехкратный чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев прокомментировал победу Алины Загитовой на этапе серии "Гран-при" в Финляндии.

– Это максимум того, на что способна Загитова?

– Это, конечно, не стопроцентный прокат, на который Алина способна. Она откаталась хорошо, но есть над чем работать и технически, и артистически. Впереди присутствует некоторое количество времени, чтобы к главным стартам сезона – чемпионатам России, мира и Европы – подойти с более совершенной программой.

– Она не показала свой максимум в Хельсинки? Или ей это не нужно?

– Нужно или не нужно, не мне решать. Но то, что она не показала, это факт.

– Может в программе вам что-то не понравилось?

– Есть технические огрехи. Она недокрутила риттбергер, были другие элементы, которые сделаны не по высшему уровню. Поэтому технически есть куда расти. Считаю, что хореографически надо доработать программу, чтобы она выглядела более зрело.

– Можно быть уверенным, что к главным стартам Загитова выйдет на пик формы?

– Мы все надеемся, что на главных стартах она будет делать все, чтобы выглядеть лучше, чем ее конкуренты. (Арман Мкртчян)