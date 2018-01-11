На чемпионат Европы в Москве продано 70 процентов билетов

Организаторы московского чемпионата Европы по фигурному катанию довольны темпами продажи билетов на турнир и завершают подготовительные работы на арене "Мегаспорт". Соревнования пройдут с 15 по 21 января.

– На вчерашний день было продано 70 процентов билетов, – отметил руководитель Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский. – Темпы их реализации нас радуют. Цена на билеты начинается от 150 рублей. К субботе на арене будут завершены все работы по монтажу временных конструкций, и она будет полностью готова принять соревнования. (Антон БАБОШИН)