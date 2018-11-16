На арене "Мегаспорт" состоятся выступления в память Дениса Тена

На московской арене "Мегаспорт" сегодня пройдут выступления в память о погибшем фигуристе Денисе Тене. Как сообщает в своем Инстаграме спортсменка Аделина Сотникова, они состоятся сразу после открытия этапа Гран-при в 18:00 по московскому времени.

На лед можно будет бросить цветы и игрушки в память о Тене.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

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