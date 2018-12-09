Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского "Гран-при"

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли финал юниорского "Гран-при" среди спортивных пар. По сумме двух программ они набрали 190,63 балла.

Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, третьими - Аполинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

Финал "Гран-при" среди юниоров

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 126,26

2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 122,69

3. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 120,15

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) - 110,47

5. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 99,05

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 190,63

2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 189,53

3. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 186,59

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) - 172,51

5. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 158,33