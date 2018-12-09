Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского "Гран-при"

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли финал юниорского "Гран-при" среди спортивных пар. По сумме двух программ они набрали 190,63 балла.
Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, третьими - Аполинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
Финал "Гран-при" среди юниоров
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 126,26
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 122,69
3. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 120,15
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) - 110,47
5. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 99,05
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 190,63
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 189,53
3. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 186,59
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) - 172,51
5. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 158,33