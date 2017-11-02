Миша Ге: "Приятно, что Ковтун совершенствуется в новых для себя аспектах"

Постановщик программ Миша Ге назвал двукратного серебряного призера чемпионатов Европы, трехкратного чемпиона России Максима Ковтуна очень ответственным. Говоря о сильных сторонах российских спортсменов, он выделил характер и выскокую работоспособность.

– В России условия для фигуристов обеспечиваются государством, а в западных странах спортсмен все оплачивает сам. Есть мнение, что это делает его более жадным до тренировок.

– Не все так однозначно. Если взять европейскую или американскую систему, где спортсмен полностью зависит от себя с минимальной поддержкой государства и федерации, на него ложится больше ответственности. Фигурист отвечает сам как за тренировки, так и за поиск средств для их оплаты. Но со спортивной точки зрения иногда нужно, чтобы спортсмену помогали и направляли его развитие.

– А если сравнить, то самые сильные черты российских спортсменов – это…?

– Характер, способность преодолевать трудности и работать больше необходимого, а еще музыкальность и артистичность.

– Вы оставались в Москве после "Гран-при" для работы с Максимом Ковтуном и Сергеем Вороновым, успели все задуманное?

– В их плотном графике постарались сделать все возможное. Старался вписываться и не мешать, ведь у Макса своя схема подготовки и тренировок, а Сережа уезжал на соревнования…

– Как сейчас дела у Максима?

– Борется с проблемами со здоровьем. Но помню, когда мы с ним работали в Сочи и из-за его травмы не могли выполнять все элементы, все равно было видно, как он старался сделать что-то большее по сравнению с тем, что исполнял раньше. Приятно наблюдать, когда человек совершенствуется в новых для себя аспектах: скольжениях, дугах, понимании музыки. Надеюсь, что все случившееся с ним только к лучшему. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

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