00:31 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Медведева выиграла короткую программу в Марселе с мировым рекордом

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Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе в финале "Гран-при". Она показала лучший результат - 79,21 балла. Это новый мировой рекорд в короткой прогамме. Прежнее высшее мировое достижение - 78,66 балла - принадлежало японке Мао Асаде и было установлено на чемпионате мира-2014. Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова заняли места с 4-е по 6-е, пропустив вперед Кэйтлин Осмонд и Сатоко Мияхару.

Марсель (Франция)

"Гран-при"

Финал

Женщины

Короткая программа

1. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 79,21 балла

2. Осмонд (Канада) - 75,54

3. Мияхара (Япония) - 74,64

4. ПОГОРИЛАЯ (Россия) - 73,29

5. РАДИОНОВА (Россия) - 68,98

6. СОТСКОВА (Россия) - 65,74

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