Медведева на тренировке сделала несколько каскадов из трех тройных прыжков

Двукратная чемпионка мира и Европы, рекордсменка мира Евгения Медведева исполнила несколько каскадов из трех тройных прыжков на тренировке перед московским этапом "Гран-при", сообщает "Р-Спорт". Пройдут соревнования в "Мегаспорте" с 20 по 22 октября. Во время тренировки она выполнила тройные каскады, в том числе под музыку произвольной программы. Во время проката она допустила падение на тройном флипе, а также сбой при приземлении с тройного лутца.

Ранее Медведева приняла решение об изменении произвольной программы. На старте сезона спортсменка выступала с произвольной, поставленной на основе композиций Джорджа Уинстона и Макса Рихтера, но впоследствии сделала выбор в пользу "Анны Карениной".