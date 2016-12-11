Мария Сотскова: "Я пятая, но абсолютно довольна, даже счастлива"

Россиянка Мария Сотскова отметила, что пока ей приходится доказывать свою состоятельность судьям. Спортсменка в финале серии "Гран-при" в Марселе показала пятый результат (198,79). Первое место заняла ее соотечественница Евгения Медведева (227,66), второе – японка Сатоко Мияхара (218,33), третье – еще одна россиянка Анна Погорилая (216,47).

– Я пятая, но я абсолютно довольна, даже счастлива! Я была победительницей юниорского финала, и первый в карьере взрослый финал "Гран-при" для меня мало чем отличается – каждый раз приходится доказывать судьям и зрителям, что я есть, берите меня в расчет, пожалуйста, – цитирует ТАСС спортсменку. – Я перешла во взрослое катание, где выступают уже сложившиеся соперницы с более сильным катанием, с опытом, бороться с ними сложно, но все-таки возможно.

Прокат получился очень хорошим – я видела радость на лицах моих тренеров. Стоило так работать, чтобы в итоге увидеть их счастье!