Мария Сотскова: "Не ставила целью обойти Костнер, но все равно обидно"

Российская фигуристка Мария Сотскова, которая заняла по сумме двух программ четвертое место на чемпионате Европы, заявила о том, что ей обидно не попасть на пьедестал. При этом она отметила, что не ставила цель обойти Каролину Костнер, ставшую третьей.
– Я просто хотела показать в произвольной программе хорошее катание, -сказала Сотскова. – Не знаю, что пошло не так с тройным лутцем: то ли поторопилась, то ли замедлилась. Не ставила перед собой цель обыграть Каролину Костнер, главное было – доказать самой себе, что я могу! Могла обойти Каролину? Обидно, но я сама виновата.
– Ваш тренер сказала, что вы уж очень серьезно относитесь к соревнованиям…
– Да я вообще очень серьезный и сосредоточенный человек, всегда коплю в себе энергию для выхода на лед, никогда не распыляюсь на тренировках. Кстати, не могу сказать, что каталась зажато. Наоборот, мне показалось, я эмоционально каталась благодаря теплому приему публики. Меня так поддерживали! Скандировали: "Молодец!"
– Не сбивают крики: "Маша, давай!"?
– Когда я только встала в стартовую позицию и находилась в ней секунды три-четыре, хотя они мне показались вечностью, мне не включали музыку, вот это напрягало. А поддержка зала только помогает. (Екатерина БЕСПАЛОВА)
Pavelkas
Rusfed: "Если Сотскова будет кататься до 30 лет, то будут засуживать остальных - в ее пользу". До 30, причем желательно - за Италию, Францию или Швейцарию...
23:16 20 января
Pavelkas
Конечно, Машу засудили в короткой. Недодали балла 3-4. Но еще больше вытянули Костнер в произвольной. Приписали баллов 5-10. 75! вторая оценка. Реально Маша на все 100 % - третья.
23:14 20 января
rusfed 2.0
Если Сотскова будет кататься до 30 лет, то будут засуживать остальных - в ее пользу
23:10 20 января