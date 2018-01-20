Мария Сотскова: "Не ставила целью обойти Костнер, но все равно обидно"

Российская фигуристка Мария Сотскова, которая заняла по сумме двух программ четвертое место на чемпионате Европы, заявила о том, что ей обидно не попасть на пьедестал. При этом она отметила, что не ставила цель обойти Каролину Костнер, ставшую третьей.

– Я просто хотела показать в произвольной программе хорошее катание, -сказала Сотскова. – Не знаю, что пошло не так с тройным лутцем: то ли поторопилась, то ли замедлилась. Не ставила перед собой цель обыграть Каролину Костнер, главное было – доказать самой себе, что я могу! Могла обойти Каролину? Обидно, но я сама виновата.

– Ваш тренер сказала, что вы уж очень серьезно относитесь к соревнованиям…

– Да я вообще очень серьезный и сосредоточенный человек, всегда коплю в себе энергию для выхода на лед, никогда не распыляюсь на тренировках. Кстати, не могу сказать, что каталась зажато. Наоборот, мне показалось, я эмоционально каталась благодаря теплому приему публики. Меня так поддерживали! Скандировали: "Молодец!"

– Не сбивают крики: "Маша, давай!"?

– Когда я только встала в стартовую позицию и находилась в ней секунды три-четыре, хотя они мне показались вечностью, мне не включали музыку, вот это напрягало. А поддержка зала только помогает. (Екатерина БЕСПАЛОВА)