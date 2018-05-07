Мария Бутырская: "Смена тренера поможет Медведевой удержаться в лидерах"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская выразила уверенность, что перейдя тренироваться к канадцу Брайану Орсеру Евгения Медведева не станет менять гражданство. Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады-2018 решила уйти от российского тренера Этери Тутберидзе. Существует вероятность, что она будет заниматься у канадца Брайана Орсера.

- На чьей вы стороне, учитывая заявление Тутберидзе?

- Фигурное катание такой вид спорта, в котором у спортсмена и тренера нет контрактов. Как спортсмен, я понимаю Женю. У фигуристов бывает, что достигнут предел и нужно поменять условия, получить глоток свежего воздуха. У нас бывает много таких переходов: Ягудин уходил от Мишина, я сама в свое время уходила к Елене Чайковской. Но как тренеру, мне безумного жалко Этери Тутберидзе. Столько лет, столько сил она отдала Жене. У нее ведь ни одна спортсменка так долго не каталась. Поэтому мне очень сложно быть на чьей-то стороне в этой ситуации. Хочется, чтобы они просто остались в хороших отношениях. В спорте, как и в жизни, самое главное – это попробовать понять друг друга. Я понимаю, обиды, злость, но надо закрыть на все это глаза и дать шанс Жене попробовать.

- Как отнеслись к тому, что Медведева будет заниматься у канадца Брайана Орсера?

- Этот вариант очень интересный. Мы можем увидеть абсолютно другую Евгению.

- Смена Евгенией Медведевой тренера поможет ей удержаться в лидерах?

- Я уверена в этом. У Жени сильный характер. Она не просто так приняла это решение. Наверняка все четко продумала и остановилась на этом. Я даже не знаю, к кому бы она могла пойти в нашей стране, потому что Тутберидзе – это лидер в нашем фигурном катании.

- Верите, что Медведева может сменить гражданство?

- Уверена, этого не произойдет. Зачем ей это? Женя в любом случае лидер. Она просто поменяет место тренировочного процесса. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)