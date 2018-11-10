Максим Траньков: "Забияко и Энберт выступили в Японии выше всяких похвал"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил, что российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выступили на этапе "Гран-при" в японской Хиросиме выше всяких похвал. Однако. по его словам, спортсменам еще есть куда расти.

В субботу по итогам соревнований пар на этапе "Гран-при" в Хиросиме россияне одержали победу, набрав 214,14 балла.

- Ребята выполнили программу-минимум на сезон, одержали победу на двух этапах Гран-при и отобрались в финальную часть, которая пройдет в Ванкувере в начале декабря. - цитирует ТАСС Транькова. - На этой неделе они катались значительно увереннее, чем в Финляндии, очень чисто исполнили свою произвольную программу. Все это на фоне малого количества тренировочных дней, длительного перелета в Японию и смены часовых поясов. Не стоит забывать и про поддержку трибун, что может оказывать некое давление на фигуристов, но в какой-то степени эта поддержка нашим спортсменам даже и помогла.

Сегодня Забияко и Энберт выступили выше всяких похвал. При этом ребятам еще есть куда расти, прибавлять в произвольной программе. Лидерами по всем статьям еще являются французы, и российским парам просто необходимо их догонять.